21-årig idømt fængselsstraf for at beføle sovende børn på fødderne

En 21-årig mand er ved Retten i Roskilde onsdag blevet idømt en ubetinget fængselsstraf på et år og seks måneder for husfredskrænkelse, blufærdighedskrænkelse og forsøg på blufærdighedskrænkelse.

Det er sket, efter at han i flere tilfælde havde skaffet sig adgang til private hjem i Roskildeområdet, hvor han har beluret og befølt sovende børn på fødderne.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

Manden har siddet varetægtsfængslet siden maj.

I alt er der faldet dom for 37 forhold, hvor de ældste er fra maj 2020. I tre tilfælde lykkedes det den 21-årige at komme ind i husene og berøre de sovende børn.

I alle tilfælde - med undtagelse af et - var de børn, der blev udsat for blufærdighedskrænkelse eller forsøg herpå, under 15 år.

I de tilfælde, der førte til domfældelse, lagde retten til grund, at den 21-årige kunne ses på videoovervågning fra adresserne, og at han havde til hensigt at komme ind i husene og belure eller beføle sovende børn.

Ifølge Sjællandske Nyheder forklarede den 21-årige mand i retten, at han var ude for at skaffe alkohol efter lukketid og for at skaffe penge eller pant.

Den forklaring blev tilsidesat af retten med begrundelse om, at det ikke stemte overens med overvågningsoptagelser på adresserne, og at der heller ikke var stjålet noget fra de boliger, som han var lykkedes med at bryde ind i.

For at blive dømt for blufærdighedskrænkelse, kræver det, at der foreligger et seksuelt motiv, hvilket retten fandt bevist.

Manden havde under indbruddene eller forsøgene herpå i flere tilfælde optrådt afklædt, havde i et af tilfældene masturberet og havde billeder af fødder på sin telefon, lød det fra retsformanden, da han afsagde dommen.

Derudover er manden tidligere dømt for blufærdighedskrænkelse.

Den 21-årige har udbedt sig betænkningstid i forhold til, om han vil modtage dommen eller anke den til landsretten. Han er i en tidligere sag blevet dømt for blufærdighedskrænkelse.

