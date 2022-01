21-årig mand dømt - kvalte kvinde på psykiatrisk hospital

En 21-årig mand skal anbringes på psykiatrisk afdeling på ubestemt tid, efter at han sidste år dræbte den 39-årige Stine Kitt Jørgensen.

De var begge patienter på Oringe Psykiatriske Hospital i Vordingborg, da den 21-årige kvalte Stine Kitt Jørgensen. Det foregik på den lukkede afdeling S1.

Fredag har Retten i Nykøbing Falster afgjort sagen efter en retsdag, da manden ved retsmødet erkendte drabet, og derfor kunne man aflyse en række vidneforklaringer i sagen. Det skriver TV2 Øst.

Ifølge mediet forklarede den 21-årige mand i retten, at han den 27. februar 2021 faldt i snak med kvinden i hospitalets rygergård. Ifølge manden gav Stine Kitt Jørgensen udtryk for, at hun gerne ville dø, og han tilbød sin hjælp.

Artiklen fortsætter under annoncen

Anklageren udfordrede dog den forklaring, da han allerede dagen før havde søgt på nettet efter blandt andet "hvor lang tid tager det at blive kvalt".

Ifølge anklageskriftet i sagen tog den unge mand halsgreb på Stine Kitt Jørgensen. Han brugte også en cykellås, som han strammede om hendes hals, og han satte også sit knæ på hendes hals.

/ritzau/