21-årig mand fængslet for smugling af 15 kilo ketamin

En 21-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger af Retten i Aarhus for at have indsmuglet og videredistribueret mindst 15 kilo ketamin.

Det skriver Østjyllands Politi på det sociale medie X, tidligere kendt under navnet Twitter.

Han kærede ikke varetægtsfængslingen.

Østjyllands Politi skriver i fredagens døgnrapport, at indsmuglingen blev opdaget i forbindelse med kontrol af pakkepost.

Dermed minder sagen om en sigtelse mod en anden 21-årig mand, som torsdag var i grundlovsforhør ved Dommervagten i København.

Den 21-årige i København skulle have sendt en pakke, som indeholdt seks kilo ketamin.

Den pakke blev opdaget ved kontrol af pakkepost i Canada.

Østjyllands Politi skriver ikke, om politiet mener, at der er en sammenhæng mellem de to sager.

Fredagens grundlovsforhør blev holdt for lukkede døre, og derfor er det ikke kommet frem, hvad den 21-årige aarhusianer eventuelt har forklaret.

Ketamin er et bedøvelsesmiddel, som bruges især til større dyr som heste. Men blandt nogle misbrugere er der også interesse for stoffet, fordi det kan have hallucinogene virkninger.

Når andre end dyrlæger håndterer stoffet i større mængder, kan der være tale om overtrædelse af straffelovens bestemmelse om narkotika.

