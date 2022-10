21-årig sigtet for vanvidskørsel og slagsmål med politiet

En mand er blevet anholdt for at køre galt med narko i blodet og derefter komme i håndgemæng med politiet.

En mand fra Sønderjylland gjorde det ikke nemt for politiet, da en patrulje søndag eftermiddag måtte rykke ud til, hvad den forestillede sig skulle være en rutineanholdelse af en vanvidsbilist.

Ifølge Richard Borring, som er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, kom politiet ud til en narkopåvirket 21-årig mand ved krydset mellem Alsgade og Grundtvigs Allé i Sønderborg.

- Han var ved at ramme flere personer. Han har også påkørt to personbiler, siger Richard Borring og tilføjer, at manden "mistede herredømmet over sin bil og kørte over en cykelsti og ind i flere vejskilte".

- I forbindelse med den her sag er vores patrulje derude, og det kom til lettere slagsmål i forbindelse med anholdelsen. I den forbindelse har han også fået en sigtelse for paragraf 119 (vold mod en tjenestemand i funktion, red.).

Manden skal fremstilles i grundlovsforhør i løbet af mandag. Bilen, som han kørte i, en Hyundai i30, er desuden blevet beslaglagt med henblik på konfiskation.

