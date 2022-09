21-årig mand mener, at han handlede i nødværge, da han slog sin far ihjel med en hammer.

21-årig skal 12 år i fængsel for drab på far

Vestre Landsret har tirsdag idømt en 21-årig mand 12 års fængsel for at slå sin far ihjel i sommeren 2020 i Hjørring.

Det oplyser landsretten på sin hjemmeside.

Den nu 21-årige Frederik Borregaard Eriksen er dømt for at givet sin far 14 slag med en hammer - heriblandt flere i hovedet - og have kvalt ham med et bælte, indtil bæltet knækkede.

Manden erkendte, at han havde udøvet volden over for sin far. Men han nægtede sig skyldig, fordi han ikke havde forsæt til manddrab, og fordi han mener, at han handlede i nødværge.

Han har selv tidligere forklaret i retten, at han har været udsat for flere voldelige angreb fra sin far, og at faren ofte lod sin vrede gå ud over ham.

Men tre dommere og otte nævninger i Vestre Landsret i Aalborg fandt, at den 21-årige havde forsæt til manddrab.

De 12 års fængsel er en stadfæstelse af byrettens dom.

Ud over sin fængselsstraf er Frederik Borregaard Eriksen frakendt arveretten efter sin far.

/ritzau/