21-årig straffes med 12 års fængsel for rovmord på handelsskoleelev

12 års fængsel og udvisning af Danmark.

Det er straffen for en 21-årig mand, der tidligere på dagen ved Retten i Aarhus blev fundet skyldig i at have frarøvet en 18-årig handelsskoleelev ét kilo skunk og dræbt ham.

To medtiltalte på henholdsvis 21 og 20 år blev kendt skyldige i røveri og grov vold. De straffes med fængsel i henholdsvis to år og to år og tre måneder.

Alle tre tiltalte havde sat Mads Arberg stævne 31. oktober 2021 for at frarøve ham det euforiserende stof på et stisystem på Ormslevvej i Viby ved Aarhus.

Det var den 21-årige Zakaria Said Liban Hirsi, der tildelte den unge aarhusianer de dødelige stik.

Den 18-årige blev stukket tæt på hjertet og på hænderne. Læsionerne var dybe og bar ifølge rettens vurdering præg af et "frontalt angreb".

Politiet fik kort efter en anmeldelse om knivstikkeriet og rykkede ud med patruljer.

Der blev givet førstehjælp til Mads Arberg, men hans liv stod ikke til at redde.

Den 21-årige mand hævdede, at han brugte den medbragte kniv i nødværge.

Han forklarede, at der opstod tumult, og at han blev fastholdt af handelsskoleeleven.

Han frygtede for sit liv, tog derfor kniven og stak den 18-årige med den.

Den forklaring fandt retten dog ikke plausibel.

Det var ikke noget, der efter rettens mening indikerede, at den 18-årige var gået til angreb på den 21-årige.

Specialanklager Jesper Rubow krævede manden idømt 16 års fængsel for rovmord.

Det kaldes også rovmord, når en person er blevet dræbt og samtidig frarøvet værdier.

En fjerde og en femte mand er allerede dømt i sagen.

Den ene har tilstået røveri og grov vold, hvilket han har fået to års fængsel for.

Den anden har fået 30 dages fængsel for at have hjulpet med at bortskaffe beviser i form af kniv og beklædning.

Den drabsdømte anker dommen til landsretten, oplyser hans forsvarsadvokat, Mette Grith Stage.

De to øvrige dømte modtager dommen.

