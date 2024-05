21-årig varetægtsfængsles efter overfald på Hovedbanegården

En 21-årig mand er blevet varetægtsfængslet i tre uger efter et overfald på Københavns Hovedbanegård søndag morgen.

Det skriver Ekstra Bladet.

Ved grundlovsforhøret i Retten på Frederiksberg kom det ifølge Ekstra Bladet frem, at politiet mener, at det 30-årige offer er blevet udsat for særligt farligt og livstruende legemsangreb.

Offeret, som er en 30-årig mand, skal være blevet trampet i hovedet.

Den sigtede nægter sig skyldig, skriver Ekstra Bladet.

Søndag morgen oplyste Henrik Stormer, som er vagtchef hos Københavns Politi, til Ritzau, at det 30-årige offer var svært tilskadekommen.

Han fortalte også, at en mand er anholdt, imens politiet fortsat leder efter en anden.

Da vagtchefen udtalte sig om sagen, vurderede politiet, at det lignede et umotiveret overfald.

/ritzau/