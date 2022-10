22-årig blev afvist i psykiatrisk specialtilbud før skyderi i Field's

To mediers kortlægning viser, at formodet gerningsmand bag Field's-skyderi var i kontakt med psykiatrien.

Den 22-årige formodede gerningsmand bag skyderiet i Field's 3. juli blev afvist i et specialiseret psykiatrisk tilbud.

Det fremgår af en kortlægning af forløbet op til skyderiet, som TV 2 har lavet i samarbejde med mediet Frihedsbrevet.

Af kortlægningen fremgår det, at den formodede gerningsmand henvendte sig på den psykiatriske skadestue på Amager et halvt år før skyderiet.

Herfra blev han i alt henvist fire gange rundt til forskellige afdelinger på Psykiatrisk Center Amager.

En af afdelingerne er det specialiserede tilbud målrettet unge med debuterende psykose og skizofreni, Opus.

Her blev han ifølge de to mediers kilder afvist med henvisning til, at han under en tidligere indlæggelse i børne- og ungdomspsykiatrien havde udvist symptomer på psykose.

I Region Hovedstaden er det et kriterie for at blive behandlet i Opus, at psykosen først er blevet opdaget inden for et år før henvisningen.

Casper Westergaard, der er overlæge i Opus på Psykiatrisk Center Glostrup, siger til tv2.dk, at afvisninger med henvisning til debuten for symptomer er hverdag.

- Det sker hver uge. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at patienter, som tidligere er kendt med psykosesymptomer, ikke vil have gavn af vores tilbud.

- Vores kapacitet er strakt til det yderste med at give tilbuddet til dem, som har krav på det, fordi de lever op til alle tre kriterier, siger Casper Westergaard, der understreger, at han ikke forholder sig til den konkrete sag.

Kortlægningen viser også, at den 22-årige mand var på antipsykotisk medicin men blev trappet voldsomt ned i tiden op til skyderiet.

Region Hovedstaden har selv iværksat en undersøgelse af forløbet, og konklusionerne blev fremlagt på et pressemøde 11. oktober.

- Der er ikke noget i vores afdækning, der har tydet på, at vi har kunnet finde en kerneårsag, sagde lægefaglig direktør i Region Nordjylland Tina Gram Larsen, der er formand for taskforcen.

Den 22-årige formodede gerningsmand er sigtet for tre drab og syv drabsforsøg. Han er i øjeblikket varetægtsfængslet i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling.

/ritzau/