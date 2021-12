22-årig dræbt med flere skud i Brøndby

En 22-årig mand er død på hospitalet, efter at han tirsdag eftermiddag blev ramt af flere skud i Hallingparken i Brøndby.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fik anmeldelser om skud i Hallingparken ud for nummer 2 klokken 13.13.

Da flere patruljer kort efter nåede frem, fandt man den 22-årige hårdt såret af flere skud. Han blev i hast bragt til sygehuset, men hans liv stod altså ikke til at redde.

Hans pårørende er underrettet.

Politiet har anholdt en mand og arbejder på at klarlægge hans rolle i sagen.

- Det er endnu alt for tidligt at sige, om der kan være forbindelse mellem denne skudepisode og de andre skyderier, der har været i københavnsområdet de sidste uger - men det indgår naturligvis i den fortsatte efterforskning, udtaler politidirektør Kim Christiansen.

I forbindelse med skyderiet så vidner to personer løbe fra stedet.

Den ene beskrives som under 30 år, 170-180 centimeter høj og iført mørkt tøj. Personen var ikke etnisk dansk af udseende.

Politiet oplyser ikke signalement af den anden person.

Det er anden gang på mindre end to uger, at der bliver skudt i området. Om aftenen den 17. december blev en 25-årig mand såret af skud i Ulsøparken. Han er uden for livsfare.

Tirsdag er en af Københavns Vestegns Politis mobile politistationer sat op nær gerningsstedet.

Her kan vidner til skudepisoden henvende sig og tale personligt med politiet, både angående trygheden i området, og især for at fortælle, hvis man har set noget.

- At skyde sådan i et beboelsesområde er fuldstændig uacceptabelt, og vi har sat massivt ind for at stoppe gerningsmændene og strafforfølge dem, udtaler politidirektør Kim Christiansen.

Med drabet på den 22-årige tirsdag er tre mænd dræbt og fire såret ved fem skyderier i Storkøbenhavn.

2. december blev en 27-årig mand dræbt af skud nær Nørrebrogade.

Dagen efter blev en 17-årig bulgarsk dreng dræbt, mens en 15-årig dreng og en 28-årig mand blev såret ved et skyderi i en frisørsalon i Rødovre.

Den 4. december blev en 39-årig mand skudt i nakken på en vandpibecafé på Åboulevarden på grænsen mellem Nørrebro og Frederiksberg. Han er uden for livsfare.

Om aftenen den 17. december blev en 25-årig mand som nævnt såret af skud i Ulsøparken i Brøndby.

Flere personer er anholdt og fængslet i forbindelse med de tre første skyderier. Politiet har tidligere oplyst, at i hvert fald de to første bunder i en konflikt mellem en bande og en kriminel gruppe.

Til gengæld har man afvist, at skyderiet i Brøndby for halvanden uge siden har noget med de øvrige skyderier at gøre.

/ritzau/