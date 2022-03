22-årig forsvundet efter bytur: Dykkere skal lede efter ham

En 22-årig mand har været forsvundet siden en bytur i København natten til søndag.

Mandag sendte Københavns Politi både på vandet for at lede efter den unge mand, Jonas, og tirsdag sendes dykkere også i vandet for at lede videre.

Det ligger fast, at han efter byturen tog metroen fra Rådhuspladsen i København og stod af ved stationen Orientkaj i Nordhavn, hvor han sidst blev set på overvågningsbilleder klokken 06.30 søndag morgen.

- Vi kommer også til at være på Orientkaj i dag (tirsdag, red.) for at lede efter Jonas, og vi opfordrer borgere, der bor i området, til også at kigge efter ham i kælderskakter, garager og trappeopgange, siger vicepolitiinspektør Jesper Beuschel.

Jonas beskrives som 187 centimeter høj og med kort, brunt hår. Han var iført en mørk trenchcoat, en lys trøje/T-shirt, blå cowboybukser og hvide sko af mærket Nike. Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Politiet opfordrer eventuelle vidner, der kan have set Jonas omkring Orientkaj metrostation tidligt søndag morgen, til at henvende sig.

Mandag aften fandt Nordsjællands Politi en person i vandet i Helsingør, der formodes at være en 16-årig dreng, Frederik, som ligeledes forsvandt efter en bytur. Det skete natten til lørdag.

/ritzau/