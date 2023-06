22-årig mands død var ulykke - blev efterforsket som mistænkeligt

Det var formentlig en ulykke, der var skyld i, at en 22-årig mand fredag døde i et vildmarksbad på Søstien i en kolonihaveforening vest for Vejle.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse mandag.

I første omgang var meldingen, at politiet betragtede dødsfaldet som mistænkeligt.

Der blev derfor igangsat en efterforskning, som skulle afklare hændelsesforløbet, og hvad der førte til den 22-årige mands død.

- Efter afhøringer, tekniske undersøgelser og en obduktion af afdøde er det Sydøstjyllands Politis vurdering, at der ikke ligger en forbrydelse bag den 22-årige mands død.

- Der er formentlig tale om en ulykke, lyder det i pressemeddelelsen.

Den 22-åriges pårørende er underrettet, og politiet har afsluttet sin del af arbejdet i forbindelse med dødsfaldet.

/ritzau/