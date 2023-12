22-årig sigtet for narkokørsel efter parkering i letbanespor

Østjyllands Politi har sigtet en 22-årig mand for spiritus- og narkokørsel, efter at han parkerede i et letbanespor i Aarhus.

Det fortæller Dion Emdal, der er vagtchef ved Østjyllands Politi.

På grund af mandens parkering kunne letbanen ikke køre i omkring en halv time.

- En patrulje kører forbi, og der holder bil i letbanesporet. Så retter de henvendelse og konstaterer, at føreren er påvirket af alkohol, siger vagtchefen.

Det skete klokken 00.56 natten til søndag, oplyser vagtchefen.

Manden er også sigtet for narkokørsel, fordi politiet har vurderet, at han var påvirket af narkotika.

Politiet skal afhøre manden, når han er blevet ædru, men han kan efterfølgende tage hjem.

Han kan dog se frem mod en frakendelse af kørekortet.

/ritzau/