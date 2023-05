22-årig sigtet for narkokørsel: Kørte 150 km/t på Strandvejen

Nordsjællands Politi måtte natten til søndag eftersætte en personbil på Strandvejen i Charlottenlund, fordi bilen kørte mindst 150 km/t i et område, hvor man må køre 50 km/t.

Det fortæller Sebastian Føns, der er vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Politiet får klokken 03.12 en anmeldelse fra en borger, der havde set bilens kørsel.

Derefter rykker Nordsjællands Politi ud og bringer køretøjet til standsning.

Politiet sigter derefter føreren for vanvidskørsel og narkokørsel, efter at føreren har pust i et narkometer.

Føreren af bilen er en 22-årig mand.

Bilen, der ikke tilhører den 22-årige, er blevet beslaglagt af politiet.

/ritzau/