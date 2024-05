22-årig skal i grundlovsforhør efter skyderi på Nørrebro

En 22-årig mand bliver omkring klokken 13 fredag fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret.

Han er sigtet for besiddelse af skydevåben i forbindelse med et skyderi, der fandt sted på Lundtoftegade på Nørrebro torsdag eftermiddag.

Det skriver Københavns Politi på X.

Manden blev selv ramt af skud ved hændelsen, men han er i stand til at møde op i retten.

Politiet skriver på X, at der vil blive begæret lukkede døre ved grundlovsforhøret, og at det ikke har yderligere oplysninger.

Klokken 14.53 fik Københavns Politi en anmeldelse om skyderi på Lundtoftegade på Nørrebro.

Kort efter oplyste politiet, at to personer var ramt af skud. Et par timer senere lød det fra politiet, at de to personer var uden for livsfare.

Omkring klokken 20 torsdag aften skrev Københavns Politi, at tre personer var blevet anholdt i sagen, og at deres rolle i sagen var ved at blive undersøgt.

Alder og køn på de to andre, der er blevet anholdt i sagen, oplyser politiet ikke.

/ritzau/