23-årig har ikke været aggressiv mod andre efter Field's-skyderi

Den 23-årige mand, som i juli blev dømt for skyderiet i indkøbscenteret Field's, har på intet tidspunkt, siden han blev varetægtsfængslet i surrogat, været aggressiv over for sine medpatienter.

Sådan lyder det i en ny udtalelse fra en overlæge, som forsvarsadvokat Luise Høj læser op i Østre Landsret, hvor ankesagen er i gang.

Den 23-årige mand vil gerne blive på den retspsykiatriske afdeling, som han har været indlagt på i over et år.

Men Københavns Byret mente, at han i stedet skulle anbringes på Sikringsafdelingen i Slagelse - også kendt som Sikringen - på ubestemt tid.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Patienten har siden ankomsten til afdelingen været fuldstændigt samarbejdende om den medicinske behandling, lyder det blandt andet i udtalelsen fra lægen på hans nuværende afdeling.

Her fremgår det også, at han har haft effekt af behandlingen. Da han ankom til afdelingen fik han en fast vagt. Men i oktober vurderede afdelingen, at det ikke længere var nødvendigt.

Svarene fra overlægen kom for under en uge siden - 14. december. Men Luise Høj mener ikke, at der bliver svaret helt klart på et af hendes spørgsmål.

Nemlig om overlægen vil bekræfte, at den 23-årige på intet tidspunkt har forsøgt at stikke af.

- Jeg synes, at det er vigtigt at få frem, understreger hun over for retten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den lyshårede mand bliver fulgt i retten af tre bevæbnede politifolk. I byretten havde han en psykiatrisk sygeplejerske med, men det har han ikke under ankesagen.

Juridisk er en anbringelsesdom en form for foranstaltning, som træder i stedet for straf. Det idømte byretten ham, fordi han var utilregnelig i gerningsøjeblikket grundet sindssygdom.

De fleste, der får den dom, bliver anbragt på en almindelig retspsykiatrisk afdeling.

Men i sjældne tilfælde bliver de dømte indlagt på Sikringen, som er den eneste psykiatriske afdeling af sin art i Danmark. De anbragte der er vurderet som farlige.

/ritzau/