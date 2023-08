Bombemand ville ligne havearbejder under afhentning af dynamit

En 23-årig mand påtager sig tirsdag ansvaret for, at borgere i Dragør vågnede til et pludseligt brag i marts i år.

Det var nemlig ham, som skaffede en dynamitbombe og senere detonerede den, så den natten til den 6. marts raserede en mobilreparatørforretning i byen.

Under en tilståelsessag i Københavns Byret har han som ventet erkendt sin rolle i sagen.

Det koster ham fem års fængsel og udvisning. Han skal også betale erstatning på 600.000 kroner for ødelæggelserne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Trods erkendelsen forklarer han tirsdag, at detoneringen var et direkte resultat af, at han var blevet instrueret nøje af en ukendt bagmand til at gøre det.

- Jeg blev presset til at gøre det af en bagmand. Men jeg frygter for repressalier, så jeg kan ikke komme ind på, hvordan det er sket, forklarer han.

Bomben eksploderede kort efter midnat på Maglebytorv i Dragør på den sydøstlige del af Amager.

Kort forinden havde han sammen med to andre, som også er sigtet i sagen, fragtet dynamitten i en pose og anbragt den bag forretningen Drop 'N' Fix.

Den 23-årige havde medbragt en lighter, som han kort efter antændte bomben med.

Ingen personer kom til skade, men der skete materielle ødelæggelser for knap to millioner kroner. Erstatningskravet er dog blevet nedjusteret til godt 600.000 kroner.

Den 23-årige har været sigtet for allerede den 1. marts – cirka fire døgn inden sprængningen – at have taget turen fra Sverige til Danmark med bomben som sin bagage.

Den bestod af 4,77 kilo dynamit.

Under turen ønskede han ikke at tiltrække sig unødig opmærksomhed. Derfor havde han været en tur i Silvan for at købe cement.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det gjorde jeg, fordi bagmanden havde bedt mig om at gøre det. Så kunne det ligne, at jeg bare lavede havearbejde, siger den 23-årige.

Bomben blev transporteret i en VW Golf og bragt til en adresse på Søvang Allé i Kastrup. Her befandt den sig indtil 6. marts lige efter midnat.

Den ene af medgerningsmændene havde han mødtes med på en café for første gang i dagene op til eksplosionen. Det var bagmanden, som havde "sat dem op".

- På caféen snakkede vi om planen for at sprænge butikken i luften, siger han tirsdag.

I retslokalet sidder to andre mænd, som er sigtet i sagen. Begge med tatoveringer op ad halsen og langs håndrygge. Den ene er iklædt et jakkesæt, den anden en stribet polo.

Derudover er en kvinde sigtet. Ifølge den 23-årige mand befandt hun sig i bilen, som blev brugt til at fragte dynamitten til Maglebytorv.

Den 23-årige har taget sig betænkningstid i forhold til anke.

/ritzau/