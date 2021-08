23-årig kom med evakueringsfly og brød indrejseforbud

Uden pas eller andre id-papirer fløj en 23-årig mand søndag med evakueringsfly fra Kabul til København.

Men da manden sidste år blev idømt et forbud mod at rejse ind i Danmark nogensinde igen, blev han mandag fremstillet ved et grundlovsforhør i Københavns Byret.

Her afviste han at tage stilling til sigtelsen om at have overtrådt indrejseforbuddet. Til gengæld forklarede han, at han var kommet til Danmark fra Afghanistan "for at bringe sig selv i sikkerhed".

Han forklarede samtidig, at han stadig har familie i Danmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 23-årige blev ved Østre Landsret idømt knap fire års fængsel for at have været i besiddelse af et skydevåben. Han har også haft tilknytning til den forbudte bande Loyal To Familia.

Foruden fængselsstraf blev han udvist af Danmark for bestandigt.

Han fik dommen sidste år, og blev i juli 2021 sendt ud af landet via Istanbul i Tyrkiet.

Godt en måned senere havde han dog igen dansk jord under fødderne, da han ankom med et af flere evakueringsfly, som i den seneste tid har fløjet danskere og afghanere, som for eksempel har arbejdet for danske styrker, ud af det kriseramte Afghanistan.

Manden landede i Kastrup Lufthavn søndag eftermiddag klokken 13.15. Her oplyste han sin brors navn og id-oplysninger til politiet. Men betjentene troede tilsyneladende ikke på mandens forklaring, og han blev efterfølgende anholdt.

Siden har manden bekræftet sin rigtige identitet, lød det i grundlovsforhøret mandag. Her blev han varetægtsfængslet i 24 dage.

Han er sigtet for at have brudt udlændingelovens paragraf om at krydse Danmarks grænser på trods af et forbud. Bliver han dømt, kan det give fængsel i op til tre år.

/ritzau/