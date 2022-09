23-årig kvinde anholdt på ny i drabssag på Djursland

Efterforskningen af drabet på en 40-årig mand i juli i Nimtofte har ført til, at en 23-årig kvinde torsdag skal fremstilles i grundlovsforhør.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Hun blev første gang anholdt og sigtet i sagen 18. juli i år sammen med tre andre personer.

Dommeren i sagen fandt ikke grundlag for at fængsle hende, hvorfor hun blev løsladt. Sigtelsen for manddrab blev dog opretholdt og onsdag formiddag blev hun så anholdt på ny.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vores omfattende efterforskning har nu ført til, at vi vurderer, at der er grundlag for at varetægtsfængsle den 23-årige, siger politiinspektør Brian Voss Olsen.

Tilbage i juli blev den 40-årige Frank Nørgaard efterlyst, da han ikke havde givet lyd fra sig i flere dage.

Senere fandt politiet hans udbrændte bil på Gl. Fjellerupvej ved Vivild på det nordlige Djursland. Samme aften blev fire personer anholdt på en adresse i Nimtofte på Djursland.

Den afdøde mand blev fundet i et skovområde nær byen Gassum ved Randers få dage senere.

Kvinden fremstilles klokken 9 i Retten i Randers.

/ritzau/