23-årig mand fra Randers får voldsdom og nattelivsforbud

For en 23-årig mand fra Randers er det slut med at tage i byen og besøge barer, diskoteker og værtshuse. Hvert fald i den kommende tid.

Han er blevet idømt forbud mod at komme i nattelivet de næste otte måneder, fordi han er dømt for overfald på flere personer i nattelivet. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Forbuddet mod at bevæge sig ud i nattelivet er udløst af en voldsdom på fire måneders ubetinget fængsel.

Det er første gang, Østjyllands politikreds, at en person idømmes et natteslivsforbud.

Forbuddet gælder i hele landet og betyder, at han ikke må opholde sig i de nattelivszoner, politikredsene har indført mellem midnat og klokken 05.

Den 23-årige havde i løbet af en uge overfaldet tre personer i nattelivet i Randers. Sagens anklager Søren Ejegod er derfor godt tilfreds med dommen.

- Det er jo netop på grund af den type voldssager, at nattelivsforbuddet blev indført, og jeg er tilfreds med, at den 23-årige nu har forbud mod at færdes i nattelivet i en længere periode, siger han i pressemeddelelsen fra Østjyllands Politi.

En overtrædelse af nattelivsforbuddet resulterer i en bødestraf på 10.000 kroner ved første overtrædelse. Sker det igen, kan det koste op til 30 dages fængsel.

Fyns Politi og Sydøstjyllands Politi indfører fra den 22. og 23. december nattelivszoner.

Zonerne ligger i Odense, Svendborg, Kolding, Vejle, Fredericia og Horsens.

Flere af landets andre politikredse har allerede nattelivszoner. Der er tidligere i år faldet enkelte domme, hvor personer har fået forbud mod at opholde sig i nattelivet.

I juli i år blev der lavet en lovændring, der skal øge trygheden i nattelivet. Man kan få op til to års forbud mod at komme i nattelivet.

Den 23-årige erkendte forholdene og modtog dommen, skriver politiet.

/ritzau/