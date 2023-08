23-årig tilstår svindel mod ældre for over 200.000 kroner

En 23-årig mand har fredag tilstået at have svindlet 12 ældre kvinder for over 200.000 kroner.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Af Københavns Byret er han blevet idømt et år og seks måneders fængsel.

Han snød kvinderne ved at ringe til dem og udgive sig for at være fra en offentlig myndighed, hvorefter han overbeviste dem om, at han havde brug for oplysninger om deres betalingskort, fordi de skulle have penge retur.

Han brugte oplysningerne til at foretage forskellige køb. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvad der er blevet købt.

Han er samtidig dømt for forsøg på bedrageri over for 72 andre kvinder, der særligt har fornavnene Hjørdis og Aase.

Ved de 72 tilfælde blev svindlen gennemskuet, hvorfor der ikke blev udleveret nogen oplysninger.

Den 23-årige er tidligere dømt for lignende kriminalitet.

Tre andre personer er fortsat sigtet i svindelsagen.

/ritzau/