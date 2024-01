23 sigtes for at være muldyr for Facebook-svindlere

12 mænd og 11 kvinder er onsdag blevet sigtet for hvidvask, fordi Københavns Politi mistænker dem for at have ageret muldyr for svindlere på Facebook.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

De 23 har angiveligt stillet deres konti til rådighed, så der kunne overføres et beløb til dem. Det blev herefter sendt videre til de formodede bagmænd i sagen.

Politiet mener, at bagmændene har hacket Facebook-profiler. Herefter har de skrevet til den hackedes venner og familie fra profilen og hævdet, at den hackede akut skulle låne penge.

Bagmændene har desuden vist et billede fra et bettingfirma, hvor det så ud som om, at der var et større beløb klar til udbetaling.

Det skulle overbevise de forurettede om, at de ville få deres penge igen.

- Vi opfordrer altid borgerne til at være skeptiske, hvis de på sociale medier bliver bedt om at overføre penge – også selv om det er fra venner og bekendtes profiler, siger politikommissær Michael Nielsen fra Københavns Politi i meddelelsen.

De sigtede i sagen er mellem 17 og 54 år gamle. Politiet mener, at de har modtaget et sted mellem 6500 og 50.000 kroner på deres konti.

I alt er der 33 sigtelser i sagen for nuværende.

Michael Nielsen udtaler i pressemeddelelsen, at politiet efterforsker flere sager med lignende fremgangsmåde.

Derfor kan politiet ikke udelukke, at der vil komme flere sigtelser.

/ritzau/