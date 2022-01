24-årig dødsbillist idømt knap fire års fængsel

Fredag er en 24-årig mand blevet idømt fængselsstraf i tre år og ni måneder for at køre en kvinde ihjel.

Fængsel i tre år og ni måneder.

Det er straffen til en 24-årig mand, som kørte en 19-årig kvinde ihjel en sommernat i 2021.

Det har Københavns Byret fredag besluttet.

Manden er blevet dømt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, idet han efter påkørslen flygtede fra stedet.

Det var natten efter sankthansaften, at 19-årige Emilie Hansen kom cyklende i krydset Englandsvej/Sundholmsvej på Amager, da den 24-årige kørte over for rødt og ramte Emilie Hansen.

I bilen, en Audi A4 Limousine, sad også tre andre - to mænd på 24 år og 25 år og en 18-årig kvinde.

Den 25-årige er blevet idømt en betinget straf på 60 dage, mens der er tale om en ubetinget fængselsstraf på 60 dage til den 24-årige. Kvinden får først sin straf senere.

De er skyldige i at have flygtet fra stedet og dermed ikke have kommet en nødstedt til undsætning.

