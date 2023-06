24-årig får lang fængselsstraf for uagtsomt sammenstødsdrab

Den 24-årige mand, der i et frontalt sammenstød kørte ind i en 18-årig kvinde, som døde af sine kvæstelser, blev tirsdag fundet skyldig i uagtsomt manddrab under særligt skærpede omstændigheder og hensynsløs kørsel af Retten i Helsingør.

Han blev idømt tre år og fire måneders fængsel.

- Straffen er fastsat under hensyn til strafskærpelsen, der er gennemført af Folketinget i 2021, sagde retsformanden, da han fik sin dom.

Dommen blev anket til landsretten med det samme efter afsigelsen.

Retten lagde særligt vægt på forklaringen fra en kvinde, der kørte foran den 18-årige kvinde på gerningsdagen.

Vidnet var ikke et sekund i tvivl om, at den 24-årige havde sin telefon i hånden ved ulykken.

- Han holder den så højt op, at man kan se, at blikket er væk fra vejen. Jeg er slet ikke i tvivl, han sidder og kigger i telefonen og holder med højre hånd på rattet, forklarede vidnet.

Hun nåede lige akkurat efter egen forklaring at trække over i rabatten for at undgå hans bil.

Hun dyttede også af den 24-årige mand ifølge hendes forklaring i god nok tid til, at han havde muligheden for at reagere. Det gjorde han dog ikke på nogen måde.

- Han vælger at sidde med sin telefon og kigge på den over en længere strækning. Han er så opslugt, at han ikke reagerer på de tilkendegivelser, der kommer fra vidnet, sagde senioranklager Susanne Kjølhede under proceduren.

Ifølge den 24-åriges egen forklaring mistede han bevidstheden, og derfor endte bilen i den modsatte bane.

- Det eneste, jeg har lyst til at sige, er, at jeg er sindssygt ked af det, der er sket. Jeg tænker på den afdøde, hendes familie og bekendte næsten hver dag.

- Det er fuldkommen forfærdeligt. Jeg ved ikke, hvad der er sket, jeg har ingen erindring om det.

Sådan lød hans afsluttende bemærkninger, inden domsmændene gik til votering.

Lægejournaler viser, at han tidligere i livet har døjet med at miste bevidstheden i hvert fald 5 gange. Det blev han undersøgt for i 2012.

Derudover fortalte han under sin forklaring, at han havde mistet bevidstheden én gang siden da, efter han havde røget vandpibe med nogle venner. Han mener måske, at det var kulilteforgiftning, der var årsagen der.

Ud over fængselsstraffen blev han også frakendt retten til at køre bil i tre år.

Ulykken skete på Hillerødmotorvejens forlængelse syd for Helsinge 9. februar i år.

