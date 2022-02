24-årig fængslet for voldtægt på café-toilet

Mens en mand voldtog en kvinde på et toilet, forhindrede to andre mænd hende i at slippe væk, mener politiet.

En 24-årig mand er i et grundlovsforhør i København blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have voldtaget en kvinde på toilettet på en vandpibecafé.

Voldtægten fandt sted tidligt om morgenen 18. november sidste år.

Ifølge sigtelsen mod den 24-årige tiltvang han sig adgang til toilettet, hvor kvinden befandt sig.

Her holdt han fast i hende og voldtog hende, mens hun gjorde modstand og flere gange råbte: "No".

Artiklen fortsætter under annoncen

Under voldtægten fik den 24-årige hjælp af to andre mænd, som flere gange kom hen til toilettet og forhindrede kvinden i at forlade det, fremgår det af sigtelsen.

Manden nægter sig skyldig.

Da grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, er det ikke muligt at få oplyst, hvad han nærmere forklarede om episoden.

/ritzau/