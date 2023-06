24-årig meldte sig selv efter overfald og er nu fængslet

En 24-årig mand er mandag blevet varetægtsfængslet i en sag om grov vold og forsøg på manddrab begået natten til lørdag.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Den 24-årige meldte søndag sig selv på Politigården i Aarhus, efter at politiet havde været i kontakt med ham telefonisk.

Politiets mistanke faldt nemlig hurtigt på den 24-årige, efter at to ofre blev udsat for en voldsom behandling på Langenæs Allé i Aarhus.

Ofrene blev først påkørt i en bil. Derefter blev de overfaldet og stukket med kniv. Episoden skete kort efter midnat natten til lørdag.

Der er tale om to teenagere på henholdsvis 18 og 19 år. Den yngste blev en overgang meldt i livsfare, men blev søndag meldt i stabil tilstand.

Vicepolitiinspektør Anders Uhrskov, som leder efterforskningen i sagen, fortalte søndag, at der efter politiets opfattelse er tale om personer i det kriminelle miljø.

Blandt andet af den grund havde politiet en god formodning om, hvem der var gerningsmanden, og mistanken rettede sig hurtigt mod den 24-årige, som valgte at melde sig selv ved middagstid søndag.

Politiet mener, at der var flere personer om overfaldet, men indtil videre har man kun anholdt den 24-årige.

Ved mandagens retsmøde oplyste han, at han nægtede sig skyldig i de rejste sigtelser. Han overvejer, om han vil kære rettens kendelse om varetægtsfængsling til Vestre Landsret.

/ritzau/