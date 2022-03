Tirsdag vil politiet fortsætte med at afsøge Turpinssvinget i Brøndby for spor efter skudepisode mandag.

24-årig sigtet for drabsforsøg efter skudepisode i Brøndby

En 24-årig mand er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg efter en skudepisode på Turpinssvinget i Brøndby mandag aften.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med episoden. Det er endnu for tidligt at lægge sig fast på et muligt motiv i sagen, oplyser politiet.

Politiet fik anmeldelsen om skud klokken 21.53 mandag aften, hvorefter flere patruljer blev sendt til området.

Her kunne man konstatere, at der var blevet afgivet skud, og siden blev manden altså anholdt i sagen.

- Der er blevet hørt et brag, og vi har også fundet tegn på, at der er blevet skudt. Men vi har ikke nogen tilskadekomne, sagde vagtchef Lars Guldberg sent mandag aften.

Han forklarede, at det blandt andet var vidneforklaringer, der pegede på, at der var blevet affyret skud.

Tirsdag formiddag er politiet vendt tilbage til området for at afsøge det med hunde. Også lokalpoliti vil være til stede i løbet af dagen.

Den formodede gerningsmand vil blive fremstillet i et grundlovsforhør tidligt tirsdag eftermiddag. Af hensyn til efterforskningen vil anklagemyndigheden begære lukkede døre.

/ritzau/