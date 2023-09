24-årig mand varetægtsfængsles fire uger for drab på to kvinder

En 24-årig mand, der sigtes for at have dræbt to kvinder, varetægtsfængsles i fire uger.

Det har en dommer ved Retten i Aarhus bestemt efter et fem timer langt grundlovsforhør.

Der er ifølge dommer Mette Søgaard Vammen bestyrket mistanke om, at manden har gjort sig skyldig i drab på to kvinder.

Den 24-årige blev tidligere på dagen fremstillet i grundlovsforhør sigtet for drabet på henholdsvis en 18-årig og en 23-årig kvinde.

Det er ifølge politiets opfattelse formentlig sket, ved at han har forgiftet dem med piller eller stoffer.

Manden nægter sig skyldig, og kendelsen om varetægtsfængsling er kæret til landsretten.

Det oplyser mandens forsvarsadvokat, Niels Lyhne.

Den 24-årige mand blev anholdt søndag aften, efter at en 18-årig kvinde blev fundet livløs i mandens lejlighed i det vestlige Aarhus.

Politiet modtog et alarmopkald og rykkede ud. Men kvindens liv stod ikke til at redde.

Politiet betegnede det i første omgang som et mistænkeligt dødsfald og undersøgte omstændighederne nærmere.

Mandag meddelte Østjyllands Politi, at kvinden efter politiets opfattelse blev dræbt af manden.

Han sigtes for yderligere et drab på en anden kvinde på 23 år, der blev fundet livløs i hans lejlighed 24. juli. Fire dage senere afgik hun ved døden.

Vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi Flemming Nørgaard har forklaret, at politiet tilbage i juli ikke mente, at der var sket noget kriminelt, da man fandt den 23-årige kvinde.

- Dengang foretog vi nogle grundige undersøgelser, og der var ikke umiddelbart noget, der indikerede, at der var sket noget kriminelt. Men det er klart, at vi nu ser sagen i et andet lys, siger han i en pressemeddelelse fra politiet.

Det er politiets opfattelse, at manden havde et forudgående kendskab til de to kvinder, fremgår det af pressemeddelelsen.

Pressen fik ikke den sigtedes egen version af hændelsesforløbet, da dommeren valgte at lukke dørene under grundlovsforhøret.

Det skyldes ifølge dommeren, at efterforskningen endnu er på et meget tidligt stadie.

Oplysninger, der videregives af pressen, kan ifølge begrundelsen skade politiets muligheder for at komme til bunds i sagen.

/ritzau/