249 seksualforbrydelser mod børn under 15 år i Grønland sidste år

Der blev sidste år blev anmeldt 249 seksualforbrydelser mod børn under 15 år i Grønland.

Det viser en ny årsstatistik fra Grønlands Politi, skriver Ekstra Bladet.

Tallet er ifølge avisen lavere end i 2020, hvor der blev anmeldt 338 seksualforbrydelser mod børn.

Der bor knap 57.000 mennesker i Grønland.

Ifølge Bjørn Tegner Bay, der er politimester ved Grønlands Politi, er der ikke en enkelt ting, som kan forklare, hvorfor der er sket et fald i antallet af anmeldelser.

- Det fokus, der har været på overgreb bredt i samfundet de seneste år, har uden tvivl haft en indvirkning.

- Dette kan således være forklaringen på den stigning i anmeldelsestallet, vi har set op til 2020, hvor en del ældre sager er blevet anmeldt, skriver han i rapportens indledende bemærkninger og tilføjer:

- Da antallet af uanmeldte ældre forhold derved bliver mindre, er det naturligt, at dette slår igennem i det samlede anmeldelsestal, som derfor er faldet en anelse i 2021.

Politimesteren kalder samtidig seksualforbrydelser generelt mod både børn og voksne for "et meget stort samfundsproblem".

44 af de anmeldte seksualforbrydelser i 2021 var ifølge Ekstra Bladet voldtægter, mens politiet fik 54 anmeldelser om et seksuelt forhold til et barn under 15 år.

Politiet fik desuden 151 anmeldelser om blufærdighedskrænkelser mod børn.

Dertil skal der lægges 24 voldtægter mod børn mellem 15 og 17 år, skriver Ekstra Bladet.

Selv om der er et tale om et fald i antallet af anmeldte seksualforbrydelser mod børn fra 2020 til 2021, giver tallet ikke det fulde billede, siger folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) til Ekstra Bladet.

For eksempel har der været anmeldelseskampagner, som ifølge Aaja Chemnitz Larsen har fået mange gamle sager frem i lyset.

- Min oplevelse er desværre, at det ikke er det fulde billede, vi ser. Det er svært at anmelde seksuelle overgreb i et lille samfund, hvis gerningsmanden er din onkel, din far eller en anden i din omgangskreds, siger hun.

/ritzau/