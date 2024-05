25-årig anholdt og sigtet for skuddrab på Frederiksberg

Københavns Politi har tirsdag anholdt en 25-årig mand, der er sigtet for drab på en anden 25-årig mand i marts på Frederiksberg.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Den dræbte blev fundet 31. marts i en parkeret bil i et parkeringsanlæg under en ejendom på Johannes V. Jensens Allé på Frederiksberg.

Ifølge politiets efterforskning blev han dræbt 30. marts.

Den 25-årige, der er anholdt i sagen, bliver fremstillet i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg onsdag.

Politiet efterlyser yderligere to mænd i sagen. De er begge 26 år gamle.

Den ene formodes at opholde sig i Danmark, mens politiet mener, at den anden opholder sig i udlandet.

Ham, der formodes at opholde sig i udlandet, vil onsdag blive fremstillet i grundlovsforhør in absentia med henblik på fængsling og international efterlysning, lyder det i pressemeddelelsen.

- Vi har haft en bred efterforskning af drabet, og vi fortsætter naturligvis vores arbejde, så vi også kan få anholdt de to andre, som vi mistænker for at have en rolle i forbindelse med drabet, siger vicepolitiinspektør Brian Belling, leder af Københavns Politis Afdeling for personfarlig kriminalitet, i pressemeddelelsen.

- Vi efterlyser dem begge, og den 26-årige, som vi mener opholder sig i Danmark, ved godt, at vi leder efter ham. Jeg kan kun opfordre ham til at melde sig selv.

Ifølge politiet er der ikke umiddelbart tegn på, at drabet er banderelateret.

Det 25-årige offer blev fundet dræbt, efter at politiet modtog en anmeldelse om en livløs mand i en parkeret bil.

