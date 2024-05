25-årig blev dræbt af to skud i parkeringsanlæg

Den 25-årige mand, der blev fundet dræbt af skud i en bil ved Johannes V. Jensens Allé på Frederiksberg i slutningen af marts, blev dræbt af to skud fra en ni millimeter-pistol.

Det er onsdag kommet frem i et grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg.

Tirsdag blev to mænd på 25 og 26 år anholdt og sigtet for drabet. De var til stede under onsdagens grundlovsforhør.

Politiet leder efter en tredje mand på 26 år, der også er sigtet. Han blev fremstillet i grundlovsforhøret in absentia, altså uden at han selv var til stede.

Artiklen fortsætter under annoncen

Alle tre nægter sig skyldige i sigtelserne mod dem, oplyser mændenes forsvarere.

Tirsdag lød det fra Københavns Politi, at den 25-årige anholdte formodes at have udført drabet, mens de to 26-årige menes at have medvirket til det.

Grundlovsforhøret kører videre for lukkede døre onsdag.

/ritzau/