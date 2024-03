25-årig er søndag fundet dræbt af skud på Frederiksberg

En 25-årig mand er søndag middag fundet dræbt af skud i en bil på Frederiksberg.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Der er ingen melding om anholdte i sagen. Derfor søger politiet vidner, som kan hjælpe med at føre det på sporet af eventuelle gerningsmænd.

Manden blev fundet livløs i en bil ved Johannes V. Jensens Allé, efter at politiet modtog en anmeldelse om en livløs mand klokken 12.28 søndag.

- Vi søger vidner, som kan have set noget i området fra i går aftes til nu. Særligt mellem 20 og 22 lørdag aften, hvor en person har hørt noget, der kunne være skud, siger efterforskningsleder Robert Jensen i meddelelsen.

- Vi arbejder fortsat på stedet og vil nok være der resten af eftermiddagen og aftenen for at sikre spor. Men vi har brug for befolkningens hjælp.

Intet tyder lige nu på, at drabet er banderelateret. Men det er endnu for tidligt at sige noget nærmere om motiv, skriver Københavns Politi.

Betjente vil være til stede i området i forsøget på at skabe tryghed blandt borgerne resten af dagen.

Mandag vil der være en mobil politistation til stede, hvor man kan komme forbi, hvis man har set noget, eller hvis man blot har behov for at tale med politiet, lyder opfordringen.

/ritzau/