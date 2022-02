Lørdag eftermiddag er den 25-årige mand fængslet i to uger. Han er mistænkt for forsætlig brandstiftelse.

25-årig fængslet - mistænkt for brand i frisørsalon

En 25-årig mand er lørdag eftermiddag blevet fængslet i to uger mistænkt for forsætligt at stifte brand mod en frisørsalon i Rødovre natten til fredag.

Det oplyser anklagemyndigheden hos Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Retsmødet fandt sted bag lukkede døre, og efterforskningen fortsætter, lyder det.

Tre mænd blev anholdt i forbindelse med sagen.

Frisørsalonen, der ligger på Islevbrovej, dannede også ramme om en skudepisode den 3. december sidste år, hvor en 17-årig dreng mistede livet.

De to episoder kan have forbindelse til hinanden, har Københavns Vestegns Politi vurderet.

/ritzau/