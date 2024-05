25-årig tiltalt for skud på Kærshovedgård - tør ikke udtale sig i retten

En 25-årig mand, der er tiltalt for at have affyret et skud på Udrejsecenter Kærshovedgård, nægter sig skyldig.

Men han vil ikke udtale sig om sagen, da han onsdag skal afgive forklaring i Retten i Herning.

- Jeg bliver truet meget og kan ikke udtale mig om sagen, lyder det fra manden, der er iført en grå skjorte og sorte bukser.

Det var omkring klokken 03 natten til 22. november sidste år, at manden ifølge tiltalen gik ind på et værelse på centeret med den skarpladte pistol.

Her skal han have slået en mand over det ene øre med pistolen, så det begyndte at bløde.

Herefter affyrede han ifølge anklagen et skud med pistolen.

Og det stoppede ifølge anklageskriftet ikke her.

På gangen rettede beboeren pistolen direkte mod en anden mand med ordene: "Er der noget? Er der noget?".

Efterfølgende hørtes to klik, da beboeren ifølge tiltalen trykkede to gange på aftrækkeren. Ingen skud blev affyret her.

Den 25-årige slap dog ikke pistolen, fremgår det. Han skal i stedet have rettet den mod en tredje mand og udtalt:

"Vil du have en kugle i hovedet?"

Herefter lød der endnu et klik, da han trykkede på aftrækkeren.

Den tiltalte siger, at han forud for episoden havde haft en konflikt med flere personer, der opholder sig på centeret.

Hvad konflikten handler om, eller hvem der angiveligt truer ham, vil han ikke udtale sig om.

Den tiltalte kalder Kærshovedgård et "meget farligt sted at være".

- Der er konstant en dårlig stemning og trusler, lyder det.

Manden er ifølge Herning Folkeblad tidligere dømt for røveri.

Kærshovedgård drives af Kriminalforsorgen, og centeret huser både afviste asylansøgere, udviste kriminelle og personer på tålt ophold.

Udrejsecenteret har flere gange ramt mediernes overskrifter de senere år.

Fem beboere blev i august sidste år tiltalt for besiddelse af og handel med kokain og heroin.

I efteråret foretog politiet en ransagning på stedet og fandt hash, en strømpistol, en ulovlig foldekniv og falske eurosedler.

Folketingets Ombudsmand udtrykte i efteråret bekymring for forholdene på centeret og konstaterede, at der er sket en forråelse. Det er blevet værre siden 2017, da Ombudsmanden sidst var på besøg, lød det i en rapport.

Ti vidner er indkaldt til at afgive forklaring i Retten i Herning. Der forventes at falde dom torsdag.

/ritzau/