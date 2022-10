250 blev evakueret efter sprængning ved virksomhed

250 personer blev tidligt torsdag morgen evakueret efter en sprængning ved en virksomhed på Vandtårnsvej i Gladsaxe, oplyser Københavns Vestegns Politi.

- Vi efterforsker intensivt – og netop af hensyn til den efterforskning, har vi ikke mulighed for at give yderligere detaljer om sagen for nu, siger politiinspektør Mogens Lauridsen.

Meldingen fra politiinspektøren kommer sidst på eftermiddagen torsdag, efter at politiet dagen igennem har været tavst om episoden på Vandtårnsvej. En episode, som politiet selv torsdag morgen beskrev som "et mistænkeligt forhold".

Klokken 05.10 modtog politiet en anmeldelse om, at der var sket en eksplosion. Politiet anmodede om assistance fra Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, også kaldet for bomberydderne eller EOD.

Bomberyddernes undersøgelser blev udvidet til også at omfatte en nabobygning, og det var herfra, at 250 medarbejdere i en virksomhed blev evalueret.

Ved middagstid fik de lov at vende tilbage til deres arbejdsplads, da bomberydderne vurderede, at bygningen var sikker.

