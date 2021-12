2500 virksomheder skal tilbagebetale coronalån straks

Op mod 2500 virksomheder har fået opsagt deres coronalån på grund af blandt andet forsinkelser i indberetninger til Skattestyrelsen. Virksomhederne skal nu indfri lånene med det samme.

Det skriver Jyllands-Posten.

Samtidig har virksomhederne ikke mulighed for at klage.

Et gennemsnitligt coronalån ligger typisk på omkring 300.000 kroner, skriver mediet. Dermed løber det samlede beløb til indfrielse op i et trecifret millionbeløb.

- Alle kan lave fejl, og normalt klares det med en afgift på 800 kroner. Nu er konsekvenserne for virksomhederne i stedet meget store, siger Jakob Brandt, administrerende direktør i SMVdanmark, der er erhvervsorganisation for 18.000 små og mellemstore virksomheder.

- Coronalån er indført for at støtte kriseramte selskaber, og nu trækkes tæppet væk under dem. Det er helt urimeligt.

Jakob Brandt henviser til, at 178.000 virksomheder i perioden 2018 til 2020 har begået lignende fejl som de 2.500 virksomheder. Her førte det ikke til sanktioner ud over strafafgiften.

Virksomhederne har fået deres coronalån ved at udskyde betaling af blandt andet A-skat og moms. Folketinget har eksempelvis forlænget betalingsfristen for A-skat fra juni 2021 til 31. januar 2022 for at give virksomheder likviditetshjælp.

Også erhvervsorganisationerne Dansk Erhverv og Dansk Industri er kritiske over, at "små fejl" får så store konsekvenser.

- Uanset om der kan være grundlag for sanktioner ved manglende eller for sen indberetning, er annullering af coronalån ude af proportion i forhold til forseelsen, siger Jacob Bræstrup, skattepolitisk chef i DI.

Jyllands-Posten har forgæves forsøgt at få en kommentar til sagen fra skatteminister Morten Bødskov.

De Radikale oplyser, at de nu vil diskutere coronalån med ministeren på et kommende møde.

