26-årig anklages for forsøg på mordbrand på østjysk kollegie

En brand på Campus Djursland i Grenaa for godt et år siden sendte chokbølger gennem lokalsamfundet.

En dengang 19-årig mand, der befandt sig på et kollegieværelse, blev reddet ud, men fik alvorlige brandskader.

Torsdag begynder det retslige efterspil ved Retten i Randers, hvor en 26-årig mand er tiltalt for drabsforsøg og brandstiftelse - også kaldet mordbrand.

Ud over branden skal den 26-årige også have forsøgt at stikke en kvinde i halsen med en saks samme aften, fremgår det af anklageskriftet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Anklagemyndigheden mener, at forbrydelserne helt eller delvist har baggrund i etnicitet, tro, handicap, seksuel orientering eller lignende.

Det skal føre til en skærpet straf, lyder påstanden.

De nærmere detaljer, om hvad der skete på kollegiet, er ikke kommet frem, da grundlovsforhøret blev holdt bag lukkede døre.

Østjyllands Politi oplyste umiddelbart efter branden, at den 19-årige var blevet fløjet til Rigshospitalet med alvorlige skader.

Han blev dagen efter meldt uden for livsfare.

Leder af Campus Djursland Vibeke Lægaard var på vagt den 14. marts 2023, da der udbrød brand på et af værelserne.

Hun beskriver det i et svar til Ritzau som en "forfærdelig episode".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg var selv på vagt og stod for evakueringen. En elev, der deltog i evakueringen, fik efterfølgende krisehjælp, fortæller hun.

Den tragiske hændelse viste ifølge campuslederen, at beredskabsplanen fungerer.

- Alt gik som det skulle, faktisk blev der evakueret langt flere elever end nødvendigt.

Værelserne i den bygning, hvor branden brød ud, var ifølge campuslederen lejet ud til Grenaa Gymnasium.

Ved grundlovsforhøret nægtede den 26-årige sig skyldig i sigtelsen om drabsforsøg og brandstiftelse, men erkendte vold mod beboeren i lejligheden.

Der er afsat syv retsmøder til behandling af sagen, og der forventes dom i maj.

/ritzau/