26-årig dansker anklages for at være IS-husmor i Afghanistan

En dansk kvindes knap fire år lange ophold i Afghanistan skal over 10 retsmøder granskes af Retten på Frederiksberg.

Her begynder sagen mod den 26-årige kvinde med dansk statsborgerskab mandag.

Statsadvokaten har rejst tiltale mod hende for at have været med til at fremme Islamisk Stat i Khorasan-provinsen (ISKP).

ISKP er betegnet som en terrororganisation i anklageskriftet mod kvinden, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Ifølge anklageskriftet var kvinden hustru til personer i organisationen, og virkede som hjemmegående husmor med børn.

Det bidrog til, at organisationen kunne opretholde og konsolidere sin position i området, lyder det videre.

Ifølge anklageskriftet skete det fra juli 2017 til maj 2021.

Hun kom til Danmark 10. december 2021 sammen med sine tre børn. Dagen efter blev hun varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør i Dommervagten i København.

Da kvinden blev varetægtsfængslet, oplyste hendes daværende forsvarer, Tyge Trier, til Ritzau, at hun nægter sig skyldig.

Ifølge Tyge Trier havde kvinden længe ønsket at komme til Danmark.

ISKP er affilieret med den militante gruppe Islamisk Stat (IS) ifølge det amerikanske medie CNN.

Gruppen har været aktiv i Afghanistan, Pakistan, Tadsjikistan og Usbekistan, hvor den har hævdet at stå bag angreb.

Sagen mod den 26-årige kvinde er rejst som en nævningesag, da Anklagemyndigheden mener, at kvinden kan blive fængslet fire år eller mere.

Strafferammen for at fremme virksomheden for en person, gruppe eller en sammenslutning, som har til hensigt at begå terror, er som udgangspunkt på otte års fængsel.

Tre kvinder, som alle har været husmødre for Islamisk Stat i Syrien, er tidligere blevet idømt hver fire års fængsel.

Den 26-årige kvinde i den aktuelle sag er beskyttet af et navneforbud. Det gør det strafbart at offentliggøre oplysninger, som kan identificere hende.

