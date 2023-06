26-årig mand kræves fængslet i drabssag fra Fårevejle

En 26-årig mand, der er sigtet i sagen om drabet på en 57-årig kvinde i Fårevejle, bliver fremstillet i Retten i Holbæk fredag formiddag.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

- Grundlovsforhør klokken 10.30 i Retten i Holbæk i drabssagen fra Adelers Alle. 26-årig mand fremstilles med påstand om varetægtsfængsling, skriver politiet på Twitter fredag morgen.

Manden, der er fra Odsherred, blev anholdt torsdag eftermiddag i København efter at være efterlyst med navn og foto.

Politiet havde en formodning om, at han ville søge til Københavnsområdet.

Det, sammenholdt med henvendelser fra offentligheden, gjorde ifølge politiet, at man kunne anholde ham.

Den 57-årige kvinde blev fundet død onsdag klokken 14.43 på en adresse på Adelers Allé i Fårevejle.

- Kvinden blev fundet af en bekendt, da hendes familie ikke kunne komme i kontakt med hende, sagde vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard onsdag i en pressemeddelelse.

To mænd på 59 og 65 år blev onsdag anholdt som mistænkte i sagen, men de er begge løsladt torsdag morgen.

Det er sket, fordi efterforskningen i sagen og afhøringen af de to anholdte har gjort, at politiet ikke fandt grundlag for fortsat at holde dem frihedsberøvet.

/ritzau/