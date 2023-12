26-årig mandlig knallertkører død i ulykke

En 26-årig mand er torsdag aften død i en trafikulykke på Gørlev Landevej ved Gørlev, skriver Midt- og Vestsjællands Politi på det sociale medie X.

Den 26-årige, der kørte på knallert, stødte sammen med en personbil.

- Knallertføreren, 26-årig mand, afgik ved døden på grund af skader, skriver politiet.

Klokken 18.23 skrev politiet en opdatering på X, hvor det lød, at vejen var spærret, og at kørende derfor skulle finde en anden vej.

En bilinspektør er ved at undersøge ulykkesstedet for at "klarlægge hændelsesforløbet".

Føreren af personbilen kom ikke noget til ved ulykken.

Den 26-årige mands pårørende er underrettet.

