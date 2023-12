26-årig sigtet for timelang voldtægt af 17-årig pige

To mænd skulle både have brugt trusler og vold, da de over næsten to timer voldtog en 17-årig pige på en adresse i Tilst natten til lørdag.

Det skriver Århus Stiftstidende søndag.

En 26-årig mand er søndag blevet sigtet og fremstillet i grundlovsforhør i sagen.

Østjyllands Politi er på jagt efter en medsigtet i sagen, som fortsat på fri fod, skriver avisen.

Ifølge sigtelsen samtykkede pigen ikke til samleje og sagde flere gange nej samt fjernede mændenes hænder.

Voldtægten skulle være sket tidsrummet mellem 01.30 og 03.15 natten til lørdag.

Den 26-årige nægter sig skyldig.

/ritzau/