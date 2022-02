27-årig anklages for at krænke 516 ofre i kæmpe hackersag

En 27-årig mand fra Herning er mandag på anklagebænken i Retten i Herning i en af de senere års største sager om digitale krænkelser af seksuel karakter.

Manden anklages for at have stjålet ikke færre end 18.000 intime billeder og videoer fra 516 identificerede personer.

Det gjorde han ifølge anklageskriftet ved at skaffe sig adgang til ofrenes kodeord til e-mail, Facebook, Snapchat og andre sociale medier.

Det skete ifølge anklageskriftet i nogle tilfælde under påskud af, at han ville hjælpe de pågældende personer med at fjerne en virus på deres digitale medier.

Men det er ikke kun billeder og videoer, den tiltalte ifølge anklageskriftet har fremskaffet.

Han er også tiltalt for i en række tilfælde at have brugt billederne som afpresning over for en række kvinder.

De skulle optage billeder eller videoer af sig selv i seksuelle situationer. Hvis de ikke gjorde, som han sagde, ville han offentliggøre de billeder, han allerede havde, fremgår det af anklageskriftet.

I nogle tilfælde skal manden have fået kvinderne til at berøre sig selv foran kameraet og indføre fingre i skeden.

Flere af ofrene er piger under 18 år.

Krænkelserne skal ifølge anklageskriftet være sket over ti år. I 2019 kom Midt- og Vestjyllands Politi på sporet af manden, da en kvinde henvendte sig til politiet.

Det førte i november året efter til anholdelse af manden. Han har været varetægtsfængslet siden.

Den tiltalte er kortklippet og iført en grøn Adidas-hættetrøje og sidder ved siden af sin advokat, Jørn Brandenhoff Schmidt.

Efter den timelange oplæsning af anklageskriftet oplyser advokaten, at hans klient erkender sig delvist skyldig.

Ifølge advokaten erkender den 27-årig besiddelse af tusindvis af billeder og videoer.

Den tiltalte indrømmer ifølge advokaten også, at han uretmæssigt har skaffet sig adgang til kodeord til de forurettedes digitale medier.

Men den 27-årige nægter sig ifølge advokaten skyldig i den alvorlige anklage om voldtægt ved at have presset flere af ofrene til at udføre seksuelle handlinger foran kameraet.

Senere på dagen ventes han at få mulighed for at afgive forklaring. Flere end 30 vidner er indkaldt til at afgive forklaring i sagen, og der ventes dom til juni.

/ritzau/