27-årig hackede sig til intime billeder: Det var mit fix

Veninde glemte at logge af sociale medier, og det gav 27-årig blod på tanden til at stjæle intime billeder.

En 27-årig mand fra Herning fik en rusfølelse, når det lykkedes ham at skaffe sig adgang til intime billeder af flere end 500 kvinder landet over.

Det fortæller han mandag eftermiddag, da han afgiver forklaring i Retten i Herning.

- Nogle drikker alkohol eller tager stoffer. Jeg valgte hacking som mit fix, når jeg var rastløs, forklarer den tiltalte.

Han er kortklippet og iført en grøn hættetrøje.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den tiltalte erkender sig delvist skyldig i det, der af anklageren er blevet betegnet som en af de hidtil største sager om digitale krænkelser.

Herningenseren anklages for at have skaffet sig adgang til 18.000 intime billeder og videoer fra 516 kvinder landet over.

Den 27-årige forklarer, at interessen for hacking af intime billeder opstod ved et tilfælde.

Han havde lånt sin computer ud til en veninde. Da hun returnerede den, havde hun glemt at logge af sine profiler på forskellige medier.

Det gjorde manden i stand til at sende beskeder til venindens veninder og få adgang til deres kodeord til forskellige medier.

Der gik sport i det, fortæller han. Det gik op for ham, at mange benytter de samme kodeord.

Så når han bad om at låne koder til for eksempel Netflix, Viaplay eller TV 2 Play, kunne han med de samme koder ofte tilgå de pågældendes profiler på sociale medier som Facebook og Snapchat.

Den tiltalte forklarer, at han også brugte en anden fremgangsmåde for at få adgang til venners computere.

Han påstod, at hans computer var blevet virusinficeret og tilbød vennerne hjælp til at undgå virusset. Det krævede, at han fik udleveret deres adgangskoder.

Den tiltalte mener ikke, at han har manipuleret sig til materialet.

- Manipulation er sådan et nedladende ord. Jeg vil hellere sige, at jeg har taget røven på nogle gode venner.

Han forklarer også, at han ikke er stolt af, hvad han har gjort.

- Jeg har rigtig dårlig samvittighed over for nogle gode venner, lyder det.

Han forklarer, at han under varetægtsfængslingen har "gået til en del behandlinger". Her har han fundet ud af, at hackingen var et udslag af manglende selvværd.

- Her var der faktisk noget, jeg var god til. Som kunne give mig den bekræftelse, jeg ikke fik fra andre, siger han.

På tilhørerpladserne i retssal A sidder mange af de kvinder, som han er tiltalt for at have hacket billeder fra.

Mens den tiltalte erkender at have hacket sig til tusindvis af intime billeder, nægter han sig skyldig i at have presset kvinderne til at udføre seksuelle handlinger foran kameraet.

Han har siddet varetægtsfængslet siden 4. november 2020.

30 vidner skal afgive forklaring i sagen, og der forventes dom til juni.

/ritzau/