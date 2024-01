27-årig mand blev trampet i ansigtet på gaden i Hørsholm

En 35-årig mand er sigtet for at have overfaldet en 27-årig mand på gaden i Hørsholm ved blandt andet at trampe ham i ansigtet.

Det fremgår af Nordsjællands Politis døgnrapport.

Overfaldet skete tirsdag aften klokken 20.17 på Ådalsparkvej, hvor den 35-årige ifølge politiet slog den 27-årige mand, så han faldt til jorden.

Herefter sparkede han ifølge politiet manden på kroppen og trampede ham i ansigtet.

Den 27-årige mand var i kritisk tilstand, da han blev kørt på hospitalet. Nordsjællands Politi kan ikke oplyse til Ritzau, hvordan mandens tilstand er nu. Det er uklart, om de to havde en relation.

Sagen skal nu efterforskes nærmere.

Nordsjællands Politi kan ikke oplyse yderligere om sagen.

