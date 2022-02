27-årig skyldig i drabsforsøg: Planlagde masseskyderi i Østjylland

Retten i Aalborg tilsidesætter forklaring fra 27-årig mand om, at angrebsplan var en fantasi.

En 27-årig mand fra Hobro planlagde et eller flere masseskyderier mod skoler i Østjylland og er skyldig i drabsforsøg.

Det har et enigt nævningeting i Aalborg torsdag formiddag bestemt.

Manden har nægtet sig skyldig. Han har forklaret, at han var fascineret af skoleskyderier og foretog intens research på emnet fra 2015 til 2018.

Men herefter lagde han ifølge sit eget udsagn planen på hylden, fordi han ikke længere havde motivationen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Desuden gik det op for ham, at det hele var en syg fantasi, har han forklaret i retten.

Men den forklaring har retten valgt at tilsidesætte.

- Vi finder det ubetænkeligt at tilsidesætte forklaringen om, at det hele var en fantasi, og at han mistede interessen.

- Han opgav ikke på noget tidspunkt, men udskød blot planen og fortsatte sine forberedelser frem til anholdelsen, lyder det fra retsformanden, Helle Dietz.

Retsformanden lægger vægt på, at den tiltalte så sent som i december 2020 søgte på våben på det mørke internet.

Tre dage før sin anholdelse oprettede han en bestilling på det mørke internet på en halvautomatisk AR-15 riffel.

Den spinkle nordjyde med det lange, mørke hår sidder tavst og lytter, mens dommeren læser konklusionen op.

De tre dommere og seks nævninger har fundet den tiltalte skyldig i alle anklagepunkter.

Dog med den begrænsning, at planen om skoleskyderier kun omfatter skoler og institutioner i Østjylland.

Anklagemyndigheden har også nævnt flere mulige mål i Nordjylland, som efter dommernes vurdering ikke har været i spil.

Den 27-årige har forklaret, at han skrev et 178 sider langt manifest, hvor han beskrev sit ønske om at "slå så mange mennesker ihjel som muligt".

Han tog på to rekognosceringsture til Aarhus, hvor han gik rundt på gangene på Århus Statsgymnasium, Aarhus Universitet, Sosu-Østjylland samt en folkeskole, han ikke husker navnet på.

Læger har vurderet, at den tiltalte er sindssyg eller på anden måde psykisk afvigende. Derfor er han efter eksperternes vurdering ikke egnet til fængselsstraf.

Anklagemyndigheden mener, at den 27-årige bør idømmes til anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

Anklager og forsvarer skal nu fremføre deres argumenter for en passende sanktion, og herefter vil retten trække sig tilbage for at votere.

Der ventes endelig dom senere på dagen.

/ritzau/