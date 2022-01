27-årig tiltalt for at dræbe underbo - kræves anbragt og udvist

Med to knive stak en 27-årig mand sidste år sin 33-årige underbo ned i Albertslund, så han senere døde af sine kvæstelser.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen, hvor den 27-årige somaliske mand er blevet tiltalt for at have stukket underboen med fem knivstik - herunder to i halsregionen og to knivstik i brystet.

Knivstikkeriet fandt sted den 21. april sidste år omkring klokken 18.56 på en sti i Albertslund. Omkring halvanden time senere afgik det 33-årige offer ved døden som følge af skaderne.

Den 27-årige mand blev anholdt kort efter knivstikkeriet. Han blev efterfølgende fremstillet i et grundlovsforhør og varetægtsfængslet.

Artiklen fortsætter under annoncen

I retsmødet erkendte han dele af hændelsesforløbet, men nægtede sig skyldig i sigtelsen om drab.

Af anklageskriftet fremgår det, at anklagemyndigheden vil have manden dømt for drab. Den mener dog, at manden ikke egner sig til en almindelig fængselsstraf og vil have ham dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

Derudover vil anklageren have manden, der er fra Somalia, udvist af Danmark.

Umiddelbart efter knivstikkeriet kom det frem, at der tilsyneladende var en uoverensstemmelse mellem de to mænd i opgangen.

- Det er en overbo, der kommer op at skændes med underboen, og det ender så ude på gaden, hvor den ene bliver stukket, formentlig med en kniv, fortalte politiets vagtchef Brian Holm i april.

Politiet gik efterfølgende på jagt efter de knive, som blev brugt, og fandt senere i en kanal nær drabsstedet to knive. Det er de knive, som ifølge sagens anklager, Rasmus Kim Petersen, blev brugt ved drabet.

Retten i Glostrup ventes at behandle sagen den 8. marts, hvor en dommer og to domsmænd afgør sagen.

/ritzau/