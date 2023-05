27-årigs chatbeskeder giver indblik i relation mellem tiltalte

I Københavns Byret gik en stor del af tirsdagens retsmøde i hovedsagen for det sagskompleks, der af politiet er blevet døbt Operation Sixpence, med anklagemyndighedens bevisførelse mod en 27-årig mand.

I alt ni er tiltalt for 37 forhold i hovedsagen i sagskomplekset. Sagen drejer sig om indsmugling, distribuering og salg af 400 kilo kokain og en mindre mængde hash.

Mændene er tiltalt for brud på straffelovens paragraf 191 om narkosalg, der kan straffes med indtil 10 års fængsel eller op til 16 år, hvis der er tale om en betydelig mængde særligt farligt eller skadeligt stof.

Ved ransagning af den 27-åriges lejlighed fandt politiet tre telefoner. En almindelig iPhone og to krypterede telefoner, som ikke kan læses af politiet.

Trods det har man via dekryptering af beskeder og fra indholdet i den ikkekrypterede telefon ifølge anklagemyndigheden fundet bevis for, at han er involveret i den store narkosag omhandlende 400 kilo kokain.

Fem af de tiltalte i hovedsagen skrev ifølge anklagerne sammen af mange omgange på forskellige beskedtjenester, herunder EncroChat, Sky ECC og WhatsApp.

Videoer og billeder fra det sociale medie Snapchat kom også på skærmene i retssalen. Her kunne man se den 27-årige være ude og rejse med tre af de andre tiltalte.

Ingen af de fire bestrider, at de kender hinanden.

Den 2. april blev der blandt mange beskeder via EncroChat skrevet frem og tilbage til den profil, som anklagemyndigheden mener er tilknyttet den 27-årige.

- Hvor meget får du i morgen, bror?, skriver en kunde til ham.

- En del, bror.

- Haha okay, så vil jeg gerne tage en 5-10, hvis det var eller hvad?

- Ja, bror, altid, men så skal du også være hurtig.

Efterfølgende skrev kunden til en anden profil.

- Okay, afghaner får shuf i morgen.

I retssalen var der enighed om at shuf eller shuffi kan være slang for kokain. Den 27-årige blev omtalt som "afghaner" i forskellige korrespondenser.

Det, anklageren mener taler stærkt for den 27-årige mands skyld i sagen, er, at flere af hans brugernavne går igen på de forskellige tjenester.

Der var sågar en bruger på internetbrowseren Google Chrome med samme brugernavn på hans computer, som han angiveligt har brugt på EncroChat.

Andre brugernavne går også igen flere gange på forskellige tjenester.

Politiets billeder fra ransagning af mandens værelse i hans fars lejlighed i Sydhavnen i København viser sengetøj, et skrivebord, et bælte og andre genstande, som ifølge anklagemyndigheden går igen på flere billeder, som tiltalte skulle have sendt fra sine telefoner og profiler.

Desuden blev der under ransagningen af værelset fundet 2805 euro og 10.500 kroner i en Louis Vuitton-pung.

