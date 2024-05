27 sager om vold og forsøg på vold efter Brøndby-kamp

Der var i alt 27 sager om vold og forsøg på vold mod politifolk efter superligakampen mellem Brøndby IF og AGF på Brøndby Stadion søndag.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse mandag.

Tre personer blev søndag anholdt i forbindelse med kampen. Politiet skriver i pressemeddelelsen, at der sandsynligvis vil komme flere anholdelser i den nærmeste fremtid.

Efter kampen blev fansene fra AGF tilbageholdt på Brøndby Stadion i en kortere periode.

Da fansene skulle forlade kampen omkring en halv time efter kampens slutfløjt, blev de angrebet af uromagere og var nødt til at søge tilbage til stadionet for at søge ly, lyder det i pressemeddelelsen.

Der gik flere timer, før AGF-fansene kunne forlade området.

/ritzau/