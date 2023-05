277 stjålne cykler var på vej mod den dansk-tyske grænse

En lastbil, der var fyldt med stjålne cykler, havde kurs mod den dansk-tyske grænse. Men inden den nåede ud af Danmark, kontrollerede en specialenhed hos dansk politi den udenlandske lastbil, og her blev der gjort et stort fund.

Lastbilen var fyldt med 277 nye cykler til en samlet værdi af omkring en million kroner.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Fundet af de mange cykler, som har vist sig at være stjålet i Norge, blev gjort i en svensk indregistreret lastvogn, der blev kontrolleret onsdag ved rastepladsen Hylkedal V på Sønderjyske Motorvej.

Som følge af kontrollen blev den litauiske chauffør af lastvognen anholdt, og torsdag blev han af en dommer varetægtsfængslet i fire uger.

Chauffører var i forvejen efterlyst for lignende kriminalitet i Norge, oplyser politiet.

Det var en specialenhed kaldet Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest), der gjorde fundet. UKA Vest hører under Syd- og Sønderjyllands Politi, og enheden har til opgave at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet i grænseområdet.

UKA Vest har desuden ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland.

I knap to uger - siden 12. maj - har UKA Vest haft et ændret fokus i grænsekontrollen, så der bruges flere ressourcer til en styrket kriminalitetsbekæmpelse.

Men det er ikke dansk politi alene, der har stået for onsdagens indsats. Det har været en fælles indsats mellem dansk, norsk og svensk politi, og via dette samarbejde lykkedes det baglandspatruljen fra UKA Vest at finde og standse lastbilen.

Alle tre lande har i øjeblikket et særligt fokus på omrejsende kriminelle, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi.

Norsk politi har fundet det stede i Norge, hvor cyklerne menes at være stjålet fra. Det oplyses ikke nærmere, hvor det var.

/ritzau/