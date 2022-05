28-årig mand er død efter grov vold på hotel i København

En 28-årig er død efter grov vold på et hotel i Strandgade i København. Det efterforskes som drab.

En 28-årig mand, der søndag blev udsat for grov vold på et hotelværelse i Strandgade i København, er afgået ved døden.

Det oplyser Københavns Politi tirsdag ved middagstid.

- Sagen efterforskes som en drabssag, og vi har ikke yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt, skriver politiet på Twitter.

Politiet fik anmeldelsen om volden omkring klokken 13 søndag, hvor manden blev bragt til hospitalet. Kort efter knyttede man ham til et værelse på hotellet NH Collection Copenhagen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Efterforskningen peger mod, at der er foregået noget vold på det her hotelværelse blandt nogle, der har været til en form for sammenkomst, har presseafdelingen i Københavns Politi tidligere oplyst.

Det præcise tidspunkt for sammenkomsten og typen af vold, der er blevet udøvet, har politiet ikke ville fortælle.

/ritzau/