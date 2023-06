28-årig mand får 12 års fængsel - ville sælge 45 kilo kokain

En 28-årig mand blev onsdag idømt 12 års fængsel af Retten i Aarhus for planlægning af salg af mindst 45 kilo kokain.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kokainen skulle distribueres ud til en lang række købere.

Politiet kom på sporet af den 28-årige Malik Jakob Hoffmann og narkonetværket i forbindelse med en ransagning af en nu 29-årig mands adresse i Aarhus i foråret 2021.

Her blev der fundet flere kilo kokain og nogle hundredtusinder kroner i kontanter. Sagen udviklede sig, da efterforskerne fik adgang til den 29-åriges telefon, og hans korrespondancer på en krypteret chattjeneste.

Med hjælp fra fransk politi fik Østjyllands Politi mulighed for at læse beskederne på den krypterede chat, og via dem kunne efterforskerne se, at den 28-årige havde været særdeles aktiv i netværket, fremgår det af pressemeddelelsen.

Det var via kryptochattjenesten Sky ECC, at kommunikationen foregik, fortæller specialanklager Dorthe Lysgaard til Ritzau.

Da han i november 2021 fik besøg af ordensmagten i forbindelse med sin anholdelse, fandt politiet 32 kilo hash, som han også blev dømt for at have besiddet med henblik på videreoverdragelse.

- Den 28-årige har haft en fremtrædende rolle i et kriminelt netværk, der har solgt hård narkotika til et større antal aftagere.

- Dommen er et udtryk for, at der har været tale om meget organiseret salg af store mængder narko, siger specialanklager Dorthe Lysgaard.

Den 29-årige mand i sagen blev i oktober sidste år idømt 15 års fængsel i samme sag.

En tredje mand er varetægtsfængslet in absentia. Politiet har ikke fundet frem til ham endnu.

Han erkendte sin medvirken og modtog dommen.

EncroChat og Sky ECC har været nogle af de mest populære platforme til krypteret kommunikation i de seneste år blandt storkriminelle.

Fra begge virksomheder kunne man købe telefoner, der havde fået installeret henholdsvis EncroChat og ECC til at skrive krypterede beskeder.

